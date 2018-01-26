Англия: страховщики взвинтили цены для водителей по имени Мухаммед

В Англии владельцы автомобилей, которых зовут Мухаммед, столкнулись с дискриминацией. Оказалось, что страховые компании королевства внедрили дифференциацию стоимости полисов в зависимости от имени водителя. Но под повышающий тариф попало только одно имя — Мухаммед. Стоит отметить, что в зависимости от фирмы, договор может стать дороже на 150-900 фунтов стерлингов.

Эта история получила свое начало после того, как нескольких автомобилистов стали жаловаться на повышение тарифа сразу после того, как называли свое полное имя. По их словам, цена полиса сразу возрастала на несколько сотен фунтов.

При этом официально страховщики отрицают факт дискриминации. Но по данным издания The Sun, которое сравнило цены в 60 фирмах, жалобы владельцев с именем Мухаммед нашли свое подтверждение.

Самую большую разницу зафиксировали у страховой компании Admiral. Полис каско для Ford Focus 2007 года выпуска обойдется в 1333 фунта, если им управляет Джон Смит, и в 2252 фунта, если «переименовать» хозяина в Мухаммеда.

Стоит отметить, что имя Мухаммед уже несколько лет остается самым популярным в Англии при выборе имени новорожденным, хотя им до вождения автомобиля еще расти и расти.