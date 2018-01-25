В ОАЭ представят гигантскую фоторамку за $300 миллионов

Власти ОАЭ намерены побить очередной рекорд Гиннеса. На этот раз в Дубаи идет подготовка к открытию новой городской достопримечательности — гигантской фоторамки. По замыслу авторов проекта, рамка войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире фоторамка.

На создание грандиозного сооружения высотой 150 метров и шириной 93 метра было потрачено порядка 45 миллионов долларов.

Строительство объекта началось еще в 2013 году. Рассчитывалось, что открытие новой достопримечательности удастся через два года, однако процесс затянулся.

По форме сооружение напоминает рамку для картины. С одной стороны через нее открывается вид на современный Дубай, а другой — на историческую часть города.

На первом этаже здания располагаются музей и выставочный зал. Здесь же имеется панорамный лифт, с помощью которого можно подняться наверх и лицезреть великолепный вид на столицу ОАЭ.