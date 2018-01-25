Прокурор требует наказать оправданного имама Якупова

Оправдательный приговор в отношении бывшего имама курганской мечети Али Якупова оспаривается прокурором. Так, накануне Курганский областной суд приступил к рассмотрению апелляционного представления прокурора, поданного на оправдательный приговор имама.

Напомним, Якупова обвиняли по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») за комментарий в отношении китайских коммунистов, которые не разрешают мусульманкам носить хиджаб.

Осенью прошлого года судья, рассматривающий дело Якупова, вынес оправдательный приговор, в тексте которого подчеркнул, что автором комментария является Али Якупов, однако, в этом комментарии нет состава преступления.

«Часть показаний, данных против Якупова, продиктованы неприязненным отношением к Якупову ряда свидетелей, в связи с чем эти показания не могут считаться достоверными. Доказательств того, что Якупов придерживался жестких экстремистских и националистических взглядов, в суде не представлено», — отметил судья.

Прокурор оспаривает это решение и просит суд назначить новую экспертизу текста комментария.

Судебное заседание назначено на 30 января.