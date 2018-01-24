Еще один борец с Исламом стал мусульманином - в Германии

(На фото - Вагнер и плакат АдГ с лозунгом "Ислам не является частью Германии")

Немецкие, а вслед за ними и мировые СМИ разразились вчера сенсацией - видный представитель главной антиисламской партии Германии... принял Ислам.

Артур Вагнер, кстати, "русский немец", родом из Ижевска, был членом совета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бранденбурге, живет в городе Фалькензи.

Ранее он был представителем группы "Христиане из ХДС", то есть, членом партии Ангелы Меркель, но затем покинул ее, так как стал считать, что она ведет Германию к катастрофе. После этого он примкнул к партии АдГ.

Напомним, что официальной позицией АдГ является то, что в отличие от "иудеохристианства" Ислам "не является частью Германии". Ее лидер Александр Голанд прямо заявил, что «Ислам несовместим с либеральной демократической конституцией Германии».

Партийное руководство АдГ в Бранденбурге заявило, что выбор религии является личным делом Вагнера. Вместе с тем, некоторые немецкие СМИ сообщили, что недавно новообращенный покинул эту партию, что было бы вполне естественно, учитывая ее установки.

Сам он не хочет комментировать происходящее, заявляя, что это его "глубоко личное дело".

Напомним, что ранее Ислам принял еще один антиисламский политик из Швейцарской Народной Партии, борющейся против "исламизации" - Даниэль Стрейч.