ОБСЕ проверит факты обстрела Азербайджана Арменией

ОБСЕ решили провести очередной мониторинг линии противостояния войск Азербайджана и Армении. Это будет сделано в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг пройдет на территории Геранбойского района Азербайджана.

Мероприятия на азербайджанской территории и контролируемой вооруженными силами Армении проведут личный представитель Анжей Каспши и его полевые помощники Михаил Олару и Огнйен Йович.

Стоит отметить, что только за минувшие сутки армянские военные обстреляли азербайджанские позиции 120 раз. Об этом заявило Минобороны Азербайджана.