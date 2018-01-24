Общество

Саудия: верблюдиц с ботоксом в губах сняли с конкурса красоты

24 января в 15:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Саудовской Аравии произошел казус на конкурсе красоты для верблюдов. Некоторые предприимчивые владельцы  решили «подкачать» губы и щеки своих конкурсантов ботоксом, за что и были дисквалифицированы.

Сообщается, что владельцы 12 верблюдиц  использовали инъекции для того, чтобы облагородить своих конкурсанток. Так, ботокс был введен в губы, щеки, головы и колени верблюдов.

Согласно правилам конкурса, к участию не допускаются животные с «лекарственными препаратами в губах, бритые и крашеные».

Стоит отметить, что призовой фонд саудовского конкурса красоты верблюдов составляет сумму в 213 млн риалов (около 57 млн долларов).

Автор: Нуруль Иман
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