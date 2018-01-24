Ливия: двойной теракт возле мечети

В Ливии произошел двойной теракт, жертвами которого стали, по последним данным, 33 человека и ранены более 70.

Взрывы прогремели в ливийском городе Бенгази. Сначала взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой неподалеку от паспортного стола и одной из главных городских мечетей, откуда после намаза выходили люди. Позже, когда на место происшествия прибыла полиция и скорая медпомощь, взорвалась еще одна машина.

Сначала было известно о 28 погибших. Позже сообщили, что пятеро пострадавших скончались в больницах от полученных травм. .

Отмечается, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии и число жертв может возрасти.