В Турции скончался Умут - герой передачи «Пусть говорят»

В больнице турецкой Антальи скончался предположительно русский молодой человек, которого турецкая семья называла Умутом (Надеждой). История Умута стала известной, когда о нем рассказали на передаче «Пусть говорят» в надежде найти его настоящую мать.

В августе 2008 года Умут попал в больницу после страшной аварии – его сбила машина. Он получил черепно-мозговую травму и был парализован. Юноша полностью потерял память и лишился возможности говорить.

Жительница города Коркутели Гюльсум Кабадайы узнала об Умуте, когда навещала своего знакомого в клинике. Женщина сначала заботилась о молодом человеке в больнице, а потом приняла решение забрать Умута и ухаживать за ним дома.

Сообщается, что на протяжении последних 10 дней Умут находился в реанимации. За три дня его состояние критически ухудшилось.

«Ему был поставлен диагноз «полиорганная недостаточность», и Умута подключили к аппарату искусственного дыхания. В связи с почечной недостаточностью был проведен диализ. Сегодня утром он скончался», - в слезах рассказывала его новая мама Гюльсум Кабадайы.

Напомним, Умуту было посвящено несколько выпусков программы «Пусть говорят», в ходе которых так и не подтвердилось его родство ни с одной из предполагаемых российских матерей. Вся аудитория не только в России и Турции была восхищена добротой, отзывчивостью и терпением турецкой мамы Умута.