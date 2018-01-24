Сектору Газа грозит экономический коллапс

Сектор Газа находится на пороге возможного экономического коллапса и гуманитарного кризиса. Всё это явилось последствием продолжающейся на протяжении нескольких лет сионистской блокады Газы.

Наблюдается значительное снижение покупательной способности населения и чрезмерного застоя на рынке.

По словам специалистов, этот застой за последние 10 лет достиг своего максимума: в магазинах практически нет покупателей.

В последнее время на 60 процентов сократилось число грузовиков с товарами, которые въезжают в Газу через КПП «Абу Салим». Этот КПП является единственной возможностью для торговли с палестинским анклавом. Это объясняется снижением покупательной способности населения.

На данный момент уровень безработицы в Газе составляет 46 процентов, а число безработных - почти 250 тысяч. Большинство безработных – это выпускники вузов.

По некоторым данным, в Секторе Газа за чертой бедности живут около 65% населения.