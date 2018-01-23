"Оливковая ветвь": дайджест за 23.1.18

Военно-политический дайджест операции "Оливковая ветвь" за 23.1.2018.

Военная составляющая

В течение сегодняшнего дня осуществлялись ввод новых танковых подразделений в зону проведения операции с территории Турции, а также интенсивные удары по позициям коммунистов.

Удалось освободить деревни Аль-Хамма на западе Африна и Умер Ушаги в районе Рацо.

Возрастает количество погибших в результате боестолкновений - за сегодняшний день погибли, как минимум, 2 турецких военнослужащих и несколько сирийских повстанцев (точные сведения об их потерях приводятся реже). Боевые потери коммунистов при этом на порядок выше - по различным данным, за сегодня их было порядка 50 убитых.

В целом, по сравнению с предыдущими днями темпы наступления турецкой армии и сирийских повстанцев сегодня замедлились, чему могли способствовать как плохие погодные условия, так и стремление закрепиться на уже взятых позициях.

Политическая составляющая

Несмотря на широкую общественную кампанию в поддержку идейных леваков, прикрывающихся именем "курды", официальная позиция основных мировых игроков в отношении проводимой операции пока не препятствует ее проведению.

Стоит отметить достаточно четкую поддержку, выраженную операции Министерством иностранных дел Великобритании, а также косвенную, но действенную поддержку со стороны США. После обмена словесными выпадами (Белый дом спросил Анкару, сколько она собирается проводить эту операцию, на что Эрдоган спросил в ответ, сколько США собираются оставаться в Ираке и Афганистане) Вашингтон, тем не менее, потребовал от своих союзников из YPG в Рожаве не отправлять подкрепление к их собратьям в Африн, пригрозив в противном случае лишить их своей поддержки.

На этом фоне стоит отметить и негативный фактор, а именно, политическую изоляцию Анкары на собственно курдском направлении. Хотя высшее руководство Турции весьма четко делает акцент на том, что операция ведется не против курдов, а против террористической организации, реакция основных курдских организаций и сил на ее проведение показала, что Анкара за последние месяцы лишилась политических союзников среди курдов (отдельных курдских бойцов и даже бригаду "Салахутдин Аюби" таковыми считать нельзя).

Так, Курдский Национальный Совет, который не только ранее был союзником Анкары в среде сирийских курдов, но и был подвергаем за это репрессиям со стороны коммунистов, осудил операцию и вышел из поддержавшего ее Сирийского Национального Совета. То же касается и основных партий Иракского Курдистана, включая ранее дружественного Анкаре Масуда Барзани, который эту операцию также осудил и призвал прекратить.

Не сомневаемся, что это лишний раз убедит в правоте тех, кто считает, что "все курды одним миром мазаны", однако, нас это, напротив, убеждает в правоте нашей оценки поведения Анкары, турецкого государства и общества во время истории с референдумом в Иракском Курдистане. Ведь и Барзани с его партией, и КНС не просто были союзниками Анкары, а буквально воевали в этом качестве с РПК (за что те имеют к ним массу счетов). Однако оголтело антикурдская пропаганда, развязанная в тот момент и унижение национального достоинства курдов, как мы и предупреждали, убедила массу, даже лояльных Анкаре курдов, в том, что их не собираются рассматривать как союзника со своими законными стремлениями и интересами, что и приносит сейчас свои плоды.

При этом, если Анкара в момент наступления шиитов на Иракский Курдистан открыто и безоговорочно их поддержала, то Иран отреагировал на операцию Турции в Африне озабоченностью и призывом ее прекратить.

Словом, если Анкара всерьез собирается проводить политику отделения в курдской среде террористов от здоровых элементов (альтернативой чему является только вечная война с курдами как таковыми), ей, очевидно, придется выстраивать политику на этом направлении заново.