Крымский марафон объявлен по всей Украине

Сегодня в Киеве и других крупных городах Украины стартует недельный «Международный крымский марафон», цель которого заключается в сборе средств для погашения штрафов крымским активистам. О начале акции объявила организация «Правозащитное движение Крыма». Мероприятие будет проводиться с 23 по 29 января 2018.

Напомним, российские суды наложили штрафы на активистов, которые выходили с одиночными пикета против произвола силовиков. После таких акций всем пикетчикам были назначены административные штрафы на суммы от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

По словам организаторов, сегодняшняя дата была выбрана неслучайно.

«Сегодня, 23 января 2018 года, в день, когда исполнилось 3 года с момента ареста «севастопольской четверки» по «делу Хизб ут-Тахрир»* в Киеве стартовала многодневная общественная акция «Международный крымский марафон» в поддержку крымского марафона. Данное мероприятие организовано «Правозащитным движением Крыма», - сообщается в обращении организаторов.

*- запрещенная в России организация