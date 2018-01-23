В Индонезии произошло сильное землетрясение

Сегодня у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение, которое специалисты оценили 6,4 балла. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

Подземные толчки зафиксированы у берегов острова Ява. На этом острове располагается столица Индонезии Джакарта.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от района Бинуангеун, а его очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях в связи с сейсмической активностью пока не сообщается.