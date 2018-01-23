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В Индонезии произошло сильное землетрясение

23 января в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сегодня у берегов Индонезии произошло сильное землетрясение, которое специалисты оценили  6,4 балла.  Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки.

Подземные толчки зафиксированы у берегов  острова Ява. На этом острове располагается столица Индонезии Джакарта.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от района Бинуангеун, а его очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах и разрушениях в связи с сейсмической активностью пока не сообщается. 

Автор: Нуруль Иман
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