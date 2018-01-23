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В Австрии напали на консульство Турции

23 января в 12:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Австрии в городе Зальцбурге на генконсульство Турции накануне ночью было совершено нападение.   Как сообщили представители консульства, неизвестные разбили окна в здании дипмиссии. 

Отмечается, что данный инцидент не повлиял на работу дипмиссии. 

По словам австрийских силовиков,  неизвестные сломали двери во двор генконсульства, разбили окна и камеры видеонаблюдения. Однако, нападавшие не смогли проникнуть в здание дипмиссии. 

В связи с инцидентом полиция задержала трех подозреваемых. 

Расследование продолжит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Зальцбурга. 

Автор: Нуруль Иман
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