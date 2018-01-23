В Австрии напали на консульство Турции

В Австрии в городе Зальцбурге на генконсульство Турции накануне ночью было совершено нападение. Как сообщили представители консульства, неизвестные разбили окна в здании дипмиссии.
Отмечается, что данный инцидент не повлиял на работу дипмиссии.
По словам австрийских силовиков, неизвестные сломали двери во двор генконсульства, разбили окна и камеры видеонаблюдения. Однако, нападавшие не смогли проникнуть в здание дипмиссии.
В связи с инцидентом полиция задержала трех подозреваемых.
Расследование продолжит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Зальцбурга.