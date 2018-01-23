В Астане мороз - мусульмане кормят людей горячей едой

Мусульманская община города Астаны решила организовать помощь горожанам в связи в сильными холодами, которые стоят уже продолжительное время. Так, мусульмане мечети «Нур Астана» проводят акцию, которая заключается в предоставлении бесплатного такси для жителей столицы. По словам представителя мечети, с 8 утра по городу курсируют 30 автомобилей, которые могут подвезти всех голосующих на улице и стоящих на остановках людей.

Также в дни мороза мечеть обеспечит углём малоимущие семьи и накормит горячей едой и чаем дворников и строителей.

В здании мечети мусульмане готовят горячую еду и чай с лепёшками на 200 человек.

По словам организаторов, акция будет проходить до конца недели.