Общество

В Астане мороз - мусульмане кормят людей горячей едой

23 января в 11:24 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

Мусульманская община города Астаны решила организовать помощь горожанам в связи в сильными холодами, которые стоят уже продолжительное время.  Так, мусульмане мечети «Нур Астана»  проводят акцию, которая заключается в предоставлении  бесплатного такси для жителей столицы.  По словам представителя мечети, с 8 утра по городу курсируют 30 автомобилей, которые могут подвезти всех голосующих на улице и стоящих на остановках людей.

Также в дни мороза мечеть обеспечит углём малоимущие семьи и накормит горячей едой и чаем дворников и строителей.

В здании мечети мусульмане готовят горячую еду и чай с лепёшками на 200 человек.

По словам организаторов, акция будет проходить до конца недели.

Комментарии 1
  • Настоящий верующий, делая добро и жертвуя деньги, сам получает от этого удовольствие, так как без колебания знает, что все его поступки хорошо известны Всевышнему и записываются ангелами
    (0)
    23 января в 15:06