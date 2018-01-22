В Сирии и вокруг нее (военно-политический дайджест)

Представляем вниманию читателей очередной дайджест основных военно-политических событий в Сирии и вокруг нее.

Операция в Африне

Операция "Оливковая ветвь" продолжается в средне-интенсивном режиме.

Силы операции (Турецкая + Сирийская национальная армии) продвигаются как с турецкой территории, так и с территории "Щита Евфрата" из района Аазаз.

За два дня взяты под контроль 15 небольших населенных пунктов. Крупных сражений пока не отмечено, хотя происходят отдельные боестолкновения с первыми погибшими, а также взятыми в плен коммунистами.

Ряд представителей руководства Турции, включая президента Реджепа Эрдогана и главу Генштаба Хулуси Акара, сегодня заявили, что операция будет продолжена до выполнения всех ее целей. При этом руководители Турции подчеркнули, что операция не направлена против курдов, а направлена против террористической организации, не имеющей ничего общего сих интересами. Призываем информационных активистов, поддерживающих операцию, принять это к сведению и придерживаться соответствующей терминологии, не играя на руку врагам, раскручивающим тему "войны против сирийских курдов".

Война в Сирии

Режим и его внешние покровители продолжает совершать военные преступления против гражданского населения, а ожесточенные бои идут по всем направлениям соприкосновения его сил с силами повстанцев.

С утра снарядами с хлором был обстрелян город Дума в Восточной Гуте, в предместьях Дамаска, что подтверждено рядом независимых источников.

Бочковые бомбы с хлорным газом также применены режимом в районе Абу Духура, где по-прежнему идут ожесточенные бои. От противоборствующих сторон поступают разные сведения о том, кто конктролирует саму авиабазу. При этом повстанцы предпринимают отчаянные попытки удержать/вернуть контроль за ней, в том числе, проводя операции самопожертвования.

Российская авиация применила бомбы с напалмом во время удара по селу Джарджаназ в Идлибе.

В Латакии, то есть, на другом концестраны повстанцы начали наступление на силы режима. Сообщается о взятии населенных пунктов аль-Фейла и Кабкайа.

Политические процессы

Сегодня в течение дня коммунисты Демсоюза (PYD-YPG) продолжали свою медиакампанию с обвинениями мировых держав (России и Запада) в сговоре с Турцией и предательстве "сирийских курдов". В ответ они пообещали прекратить участие в переговорах с Асадом, которые продвигаются Россией. Одновременно с этим их центральное руководство потребовало и от Западной коалиции "определиться", угрожая срывом операции против ИГИЛ.

Впрочем, очевидно, что неокоммунисты не так глупы, чтобы рассориться и с Россией, и с Западом одновременно - это стало бы для них окончательным самоубийством, так как без внешнего прикрытия этот мыльный пузырь лопнет за несколько месяцев. Поэтому можно предположить, что за обиженной риторикой PYD-YPG продолжит как переговоры с Россией и режимом Асада, так и добиваться от Запада гарантий сохранения их плацдарма в Рожаве (как минимум) и воздействия на Турцию с целью остановки операции в Африне (как максимум).

Вместе с тем, турецкий МИД сообщил о том, что передал Москве окончательный список организаций, которые могут представлять курдов на Конгрессе национального примирения в Сочи в конце месяца. Речь идет о курдских национальных организациях, не связанных с красными террористами, более того, изгнанных ими с подконтрольных им территорий, вроде Курдского Национального Совета.

Также обращает на себя внимание заявление представителя МИД Турции о том, что Конгресс в Сочи призван придать импульс Женевскому процессу, что знаменует собой очередной, новый поворот вокруг данной темы, так как, очевидно, и Москва готовила Сочи именно как альтернативу Женеве, и делегация Асада в последний раз не явилась на переговоры в Женеве по этой причине. Отметим также, что политические центры сирийской оппозиции, участвующие в Женевском процессе, отвергли участие в Сочинском формате. В этой связи также обращает на себя внимание ремарка представителя турецкого МИДа о том, что успех Конгресса в Сочи возможен только при участии в нем признанных сил сирийской оппозиции (которые заявили, что не будут там участвовать), а также заявление о том, что "Турция готова работать на различных платформах, чтобы добиться политического урегулирования в Сирии".

Подытоживая все эти взаимосвязанные события, отметим, что операция в Африне может стать тем узловым событием, военные и политические последствия которого в значительной степени и определят дальнейшее развитие процессов на территории Сирии.

На данный момент Турция фактически пытается вернуть себе военно-политическую инициативу, упущенную в Сирии в последние месяцы. Чтобы сделать это, необходимо создать весомый территориальный массив союзных ей сирийских оппозиционных сил вдоль границы с Турцией по линии: северный Идлиб - Африн - "Щит Евфрата", и создать на нем единую и устойчивую военно-политически-административную структуру, включающую в себя Временное правительство Сирии и Сирийскую Национальную Армию. С такими козырями на руках уже можно будет вести серьезную игру в рамках Женевского и иных форматов политического процесса, конечной целью которых должен будет стать реальный политический транзит.

Наибольший риск в этой связи представляет собой возможный уход Африна под Асада с прекращением военной операции в нем и последующим "сливом" сирийской оппозиции. Однако в свете последних заявлений представителей МИД Турции появляются надежды на то, что Анкара не собирается этого делать. Впрочем, очевидно, что это будет напрямую зависеть от военных результатов "Оливковой ветви".