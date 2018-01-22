Общество

В Ингушетии анонимный благотворитель сделал большое садака

22 января в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Ингушетии благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал более 50 тонн муки, сахара и риса для 600 малоимущих семей. Об этом сообщает газета «Ингушетия».

Как рассказал представитель благотворительного фонда «Тешам» Магомед Тачиев, помощь получат в основном многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев.

Он сообщил, что доставку продуктов по населенным пунктам  фонд проводил с пятницы по воскресенье. По словам Магомеда,  развозить мешки с продовольствием взялись местные жители, у которых  были  автомобили.

Тачиев отметил, что помощь получили все семьи, которые находятся  на учете фонда.

По  его словам, это уже не первое крупное пожертвование неизвестного благотворителя.

Автор: Нуруль Иман
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