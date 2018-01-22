В Ингушетии анонимный благотворитель сделал большое садака

В Ингушетии благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал более 50 тонн муки, сахара и риса для 600 малоимущих семей. Об этом сообщает газета «Ингушетия».

Как рассказал представитель благотворительного фонда «Тешам» Магомед Тачиев, помощь получат в основном многодетные семьи, оставшиеся без кормильцев.

Он сообщил, что доставку продуктов по населенным пунктам фонд проводил с пятницы по воскресенье. По словам Магомеда, развозить мешки с продовольствием взялись местные жители, у которых были автомобили.

Тачиев отметил, что помощь получили все семьи, которые находятся на учете фонда.

По его словам, это уже не первое крупное пожертвование неизвестного благотворителя.