В ОАЭ появятся электроавтобусы

Власти Объединенных Арабских Эмиратов намереваются уже в следующем году ввести в эксплуатацию электрические автобусы. Сейчас новый вид транспорта находится на тестировании в Абу-Даби.

По словам разработчиков, в первую очередь, пассажирский транспорт должен выдержать работу в особо жарких условиях пустыни. Для этого специалисты его оснастили батареями с водяным охлаждением и солнечными панелями.

Внешне такой автобус ничем не отличается от обычного. В нем 27 посадочных мест и еще несколько стоячих.