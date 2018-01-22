США отправят в Афганистан еще тысячу военных

США намериваются отправить в Афганистан новый военный контингент численностью в тысячу человек. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах. Отправка запланирована на весну этого года.

Таким образом, общая численность американских солдат в стране составит 15 тысяч человек.

Подчеркивается, что министр обороны Джеймс Мэттис пока не подписал приказ об отправке дополнительных сил. Однако военное руководство Армии США уже поддержало эту инициативу. Отмечается, что решается вопрос о том, какого рода войска будут направлены в Афганистан.