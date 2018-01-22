Сирийские беженцы умирают в Ливане от холода

Сирийские беженцы, которые хотят спастись от войны в Ливане, замерзают прямо на границе. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Так, накануне, в горах Ливана на границе с Сирией ливанскими военными были обнаружены тела двух сирийских беженцев, погибших от холода.

По их словам, тела принадлежат 30-летней женщине и трехлетнему ребенку.

Таким образом, за последние три дня в Ливане от холода погибли 17 сирийских беженцев.

Ранее армия Ливана сообщала, что близ КПП «Масна» на сирийской границе на северо-востоке Ливана были обнаружены тела девяти сирийских беженцев, погибших от холода. Еще шесть человек доставлены в больницу с обморожениями.

Главное управление гражданской обороны Ливана сообщало, что еще шесть сирийских беженцев погибли от холода близ границы с Сирией.