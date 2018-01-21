Новый образовательный сервис для мусульман "Коран Интерактив"

Недавно в сети появился новый образовательный сервис "Коран Интерактив" который рассчитан на всех, кто хочет познать Священную Книгу в удобных для себя условиях.

Сервис объединяет разные форматы подачи знаний:

Информационные статьи

Видеозаписи лекций

Картинки и инфографика

Посты в соцсетях

Проект предполагает постепенное и последовательное изучение Корана, от основ к вершинам. Одна сура - одна тема, дополненная упражнениями для закрепления пройденного. Почти как в школе или университете, с той разницей, что вы можете учиться в удобное для себя время. Материалы можно просматривать дома, на работе в обеденный перерыв, в метро или стоя в пробке. "Коран Интерактив" - это медресе в вашем смартфоне или ноутбуке!

Баллы и рейтинги

Минус многих онлайн курсов, даже хорошо проработанных - они скучные. Монотонная подача информации быстро надоедает, поэтому мы разбавили образовательную часть игровыми элементами. К каждой теме прилагаются упражнения, за выполнение которых начисляются баллы. Это напоминает школьную систему оценивания знаний, которая у многих вызывает приятную ностальгию. А в разделе "Спринт" можно мериться баллами с другими участниками проекта. Система ежедневно выбирает "лидера дня" - участника, лидирующего по количеству баллов.

Участвовать в этом рейтинге не обязательно. Вы можете просто просматривать учебные материалы и постигать мудрость Священной книги.

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