Совет религиозных организаций Украины возглавил муфтий Исмагилов

Вчера муфтий Саид Исмагилов, возглавляющий Духовное управление мусульман Украины "УММА", был избран главой Всеукраинского Совета Религиозных Объединений.

Помимо мусульманского сообщества в данном совете представлены Апостольская Православная Церковь Украины, религиозные организации родноверов (славянских неоязычников), реформистских иудеев, кришнаитов и бахаитов.

Строго говоря, можно сказать, что мусульмане в данном ряду, пожалуй, едиственные представляют "традиционные религии". Большинство таковых в Украине входит в другое межрелигиозное объединение - Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, где представлены такие основные для Украины номинации как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, Украинская Греко-Католическая Церковь и другие.

Однако для мусульман данный совет проблемен тем, что их в нем представляет хабашитский муфтий Ахмед Тамим, занимающий сомнительные внешнеполитические и весьма конфликтные религиозные позиции.