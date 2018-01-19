Нетаньяху решил дебилизировать евреев

После срыва крупного военно-экспортного контракта стоимостью в полмиллиарда долларов премьер-министру Израиля, прибывшему в Индию с визитом, запланированным еще до того, похоже, не осталось ничего важнее, чем... индийское кино.

Так, Биньямин Нетаньяху прибыл в город Мумбай, известный тем, что в нем расположена индийская пародия на центр американской киноиндустрии Голливуд - Болливуд. Там для него организовали торжественно-развлекательное мероприятие под названием "Шалом, Болливуд".

Находясь под впечатлением от него, глава сионистов заявил, что Израилю тоже требуется Болливуд. "Мы верим в Болливуд. Мир любит Болливуд. Израиль любит Болливуд. Болливуд нужен в Израиле", - провозгласил он.

Тут можно было бы только посмеяться, но на самом деле, заявления и планы Нетаньяху имеют весьма серьезный смысл. Ведь, казалось бы, зачем Нетаньяху нужна именно индийская подделка Голливуда, если можно ориентироваться на оригинал, тем более, учитывая чтоэ тот оригинал еврейский чуть менее, чем полностью?

Однако не все так просто. Ведь если бы Нетаньяху приехал в Голливуд, ему бы сейчас устроили обструкцию, потому что и голливудский истеблишмент, и американское еврейство в целом весьма скептически относится к проводимой им политике, приводящей ко все больше милитаризации, фашизации и изоляции Израиля. В Мумбае же его встречали как дорогого гостя, с удавами и факирами, так что не мудрено, что для Израиля он предпочел Болливуд, а не Голливуд.

Да и в целом, той стране, в которую Нетаньяху превращает Израиль, такое кино подойдет гораздо больше. Так что, в скором времени, возможно, мы увидим и что-нибудь эдакое про израильских суперменов.