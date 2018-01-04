Индия нанесла Израилю ущерб на полмиллиарда долларов

(На фото - премьер-министры Индии и Израиля)

Накануне визита в нее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Индия объявила об отказе от приобретения у него противоракетных систем на сумму полмиллиарда долларов.

Факт отказа от контракта подтвердил спикер компании несостоявшегося поставщика (Rafael Advanced Defence Systems), отреагировав таким образом на сообщение израильской газеты Haaretz.

О причинах отказа пока не сообщается, но по-видимому, Индия нашла предложение получше сионистского.

Отметим в этой связи, что данный контракт Нетаньяху преподносил как свое большое достижение и для внешней политики, и для экономики Израиля. А Девид Кейнан, вице-президент Индийско-Израильской Торговой Палаты, предупреждал, что срыв этой сделки может нанести серьезный ущерб израильской оборонной промышленности.

"Это очень значимая сделка. Она будет иметь последствия не только для обороны, но и для экономики", - так он характеризовал ее в ноябре прошлого года.

Будет, да не те, на которые рассчитывал Нетаньяху.