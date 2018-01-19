В Казахстане построят эко-город за $2,1 млрд

В Казахстане намерены возвести уникальный эко-город. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мангистауской области Казахстана.Для реализации грандиозного проекта привлечены британские и китайские инвесторы.

Соответствующий договор с инвесторами подписал в Актау аким области Ералы Тугжанов.

По предварительным оценкам, проект оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Все расходы на его реализацию покроют иностранные инвесторы.

Новый города расположится на 865 гектаров земли. В эко-городе построят доступное жилье, коммерческие и торговые центры, школы, детские сады и медицинские учреждения.

По словам Тугжанова, Мангистауская область является одной из важнейших в Казахстане в плане развития.

«Приоритетные отрасли экономического развития области – транспорт и логистика, строительство, туризм, агропромышленный комплекс, а также нефтесервисная сфера, есть все условия для производства», - сказал Тугжанов.