Юсуфа аль-Кардави приговорили к пожизненному заключению

Военный суд Египта приговорил восемь человек к высшей мере наказания – к смертной казни. Из них четверым подсудимым смертный приговор вынесен заочно. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Семнадцать лиц, обвинённых египетской хунтой в совершении различных преступлений, приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Среди них известный во всем мире ученый Юсуф аль-Кардави, который считается духовным лидером в Катаре организации «Ихван уль-муслимин», запрещенной в России. Суд над аль-Кардави прошел в его отсутствие, т.к. он проживает в Катаре.