Саудия требует снять с себя обвинения в теракте 11 сентября

Власти Саудовской Аравии потребовали от США отозвать судебные иски с обвинениями в помощи террористической группировке «Аль-Каида», запрещенной в России в организации, терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом заявил адвокат королевства Майкл Келлог.

Защита сообщила окружному судье США Джорджу Дэниелу, что «умозаключений, спекуляций и слухов недостаточно».

Коллективный иск к Саудовской Аравии от родственников 850 погибших и свыше 1,5 тысячи раненных в результате терактов 11 сентября поступило в федеральный суд США 21 марта прошлого года. Адвокаты жертв атаки утверждают, что Саудовская Аравия под предлогом благотворительной деятельности снабжала террористов деньгами.