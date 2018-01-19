В Турции продлили режим ЧП в шестой раз

В Турции еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения. Этот режим вводят уже в шестой раз.

Накануне Великое Национальное Собрание Турции одобрило решение правительства о продлении режима чрезвычайного положения, действие которого истекает 19 января.

При этом вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что режим чрезвычайного положения не скажется на повседневной жизни граждан.

Напомним, режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота летом 2016 года. Тогда группа военных намеревалась совершить путч, который провалился. После этого по Турции прокатилась волна арестов лиц, которых подозревали в участии военного переворота.