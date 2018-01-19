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В Афганистане взорвали жилой дом

19 января в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Афганистане произошел взрыв, в результате которого погибли мирные жители. Мины была заложена в жилом доме в провинции Герат на западе Афганистана. Жертвами инцидента стали  пять человек, трое других получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В числе погибших и пострадавших  несколько женщин и детей, все они члены одной семьи.

По словам представителя губернатора провинции Герат Джелани Фархада, мина могла предназначаться для совершения нападения на военных, а ее взрыв в жилом доме был случайным.

Автор: Нуруль Иман
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