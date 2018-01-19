Террор в Улан-Уде - виноваты японские мультики (видео)

Сегодня утром в школе №5 микрорайона Сосновый Бор Улан-Уде один из ее учеников устроил бойню. Он напал с топором на учителя и учеников, в результате чего 7 человек получили ранения, в том числе, отрублен палец у одной из девочек.

Отметим в этой связи, что за эту неделю это уже второй случай подобного подросткового террора в российских школах. В начале недели в Перми подростки устроили драку с ножами, в которой пострадало 9 человек.

Если бы в обоих случаях подростки были мусульманами, не приходится сомневаться, что сейчас бы не стихали разговоры об исламском терроризме, радикализации и т.д.

Но увы для пропагандистов - Ислам сюда за уши никак притянуть не получается. Поэтому в первом случае обвинить в этом косвенно решили Навального, заявив, что один из участников драки был его сторонником. Что же касается сегодняшнего теракта, то пока "эксперты" не нашли ничего умнее, как возложить ответственность за него на... японские мультфилмы, поклонником которых был устроивший нападение подросток.

"Духовные скрепы" и "традиционные ценности", навязываемые государством и РПЦ, которые молодежь просто не воспринимает всерьез и на фоне которых происходит дальнейшая деградация населения, как всегда не причем.