Рохинья возвращают в Мьянму, а они продолжают оттуда бежать

В то время, как принявшие их страны пытаются поскорее спихнуть обратно беженцев-рохинья в Мьянму, из нее продолжают бежать их новые соотечественники.

Так, как пишет турецкое издание "Йени Шафак", только на этой неделе еще примерно 100 рохинья удалось выбраться из Мьянмы в Бангладеш. Все они утверждают, что беспредел военных Мьянмы в отношении рохинья продолжается, и там не только отсутствуют условия для безопасного возвращения беженцев, но люди и дальше пытаются из нее выбраться.

В принципе, логику Бангладеша, принявшего на своей территории порядка 700 тысяч беженцев только за последний период, понять можно. Выводя за скобки причины идеологического и политического характера, о которых мы не раз писали применительно к этому государству, это просто огромная нагрузка на экономику этой и без того не самой процветающей страны, мягко говоря.

Однако поражает тот факт, что ни международное сообщество в целом, ни исламское в частности, даже не пытаются поставить вопрос об условиях безопасного возвращения беженцев и проконтролировать их наличие перед началом этого процесса.