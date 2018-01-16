Бангладеш отправит рохинья обратно в Мьянму

Власти Бангладеш намерены отправить в Мьянму беженцев-рохинья. Об этом сообщает бангладешская газета Daily Star. Официальные представители Бангладеш и Мьянмы уже завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинья, которое должно завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Встреча сторон проходила в столице Мьянмы – Нейпьидо.

В документе, в частности, отмечается, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинья на территории Мьянмы.

Если верить словам министра по делам социального обеспечения и переселения в Мьянме Вин Мьяту, то рассчитывается, что промежуточный лагерь для репатриантов будет рассчитан на 30 тысяч человек в бараках на 80 человек каждый. Прибывшие рохинья должны будут пройти фильтрационные лагеря, в которых они будут подвергнуты процедуре верификации.

После последних действий властей Мьянмы, трудно поверить, что рохинья ждет хорошая жизнь на родине, но тем не менее, министр заверил, что в промежуточном лагере репатрианты будут находиться кратковременно. Потом они будут убывать из лагеря по мере возвращения в покинутые ими дома и деревни или поселены в новые деревни.