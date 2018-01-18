Турция хочет закрепиться на рынке Катара

Турция и Катар продолжают укреплять экономические отношения. Накануне в Дохе открылась вторая международная выставка недвижимости и инвестиций Expo Turkey By Qatar. Выставка организована при поддержке Medya City, и ее основным партнером является Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

Свою продукцию на выставке представляют 112 турецких компаний. Сообщается, что в первый день работы Expo Turkey By Qatar проведено свыше 1600 деловых встреч, кроме того, подписаны экспортные соглашения на 60 миллионов долларов.

По словам министра таможни и торговли Турции Бюлента Тюфенкчи, Катар чрезвычайно заинтересован в турецких инвестициях и товарах. При этом он подчеркнул, что Турция, в свою очередь, должна правильно оценить предоставленные возможности и правильно расставлять приоритет, чтобы закрепить свои позиции в Катаре на постоянной основе.