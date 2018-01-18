Самая пожилая палестинская беженка скончалась в изгнании

В Ливане скончалась самая пожилая беженка из Палестины Амина Касым Шахаби. Смерть настигла ее в возрасте 120 лет.

Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, Шахаби была изгнана с родных земель в 1948 году - во время создания сионистского образования Израиль.

Тогда она была вынуждена поселиться вместе с семьей в лагере «Айн аль-Хива» в ливанском городе Сайда. Здесь же она и прожила до самой смерти.

«Прошло 70 лет, но тетя до самой смерти ужасно тосковала по родине. Она не переставала надеяться на то, что когда-нибудь вернется домой, и часто рассказывала нам о селе Араб Забид на севере Палестины, откуда была родом», - сказал племянник палестинки Зияд Шахаби.

Он рассказал, что Амина Шахаби воспитала пять детей и более 30 внуков.