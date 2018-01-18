Узбекский муфтият придумал новый способ сбора денег

В Узбекистане имамы мечетей просят прихожан подписываться на периодические государственные издания. Об этом сообщает сайт «Озодлик». Как рассказал один из имамов, он получил распоряжение о сборе денег на подписку от Духовного управления мусульман Узбекистана.

Один из прихожан мечети в Ташкентской области сообщил, что местный имам просит мусульман подписаться на местные издания и заплатить 30-60 тысяч (3-6 долларов) за подписку тех газет, которые никто не читает. По словам мусульманина, имам объяснил свою настойчивость тем, что если прихожане не подпишутся, то мечеть закроют.

Помимо того, что имамы должны «побуждать» свой приход подписаться на государственные газеты, мусульман заставляют купить новые книги муфтия Узбекистана. Одна из таких книг «Тафсири Ирфон» стоит 50 тысяч сумов (6,5 долларов).

Имам одной из мечетей в городе Хива рассказал, что Духовное управление мусульман Узбекистана поручило им агитировать прихожан мечети выписывать государственную и проправительственную прессу.

«Мы должны выполнить план по подписке на сумму 1 миллион 300 тысяч сумов. Поэтому сейчас собираем деньги с прихожан мечети. Если этих денег не хватит для выполнения плана, то мы добавим к ним деньги, поступившие в нашу мечеть в качестве пожертвований», – сказал имам.