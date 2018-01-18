Сионисты устроили масштабную операцию в палестинском городе

Сионистские силовики накануне снесли три дома палестинцев в городе Дженин на оккупированном Западном берегу Иордана.

По сообщению агентства «Анадолу», ранее в городе военные сионистского режима провели крупномасштабную операцию с применением военной техники. Силовики запретили людям выходить из домов.

«Накануне ко мне подошли около 10 израильских солдат, когда я просто шел по дороге. Они избили меня, после чего задержали. Всю ночь я просидел в камере со связанными руками и ногами. До меня доносились звуки выстрелов и взрывов. Позже узнал, что военные снесли три дома в районе Вади Биркин», - рассказывает палестинец Мухаммед Джеррар.

Он также сообщил, что сионисты убили молодого палестинца 22-летнего Ахмада Насра Джеррара. А перед этим они снесли часть его дома.