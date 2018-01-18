Их нравы

Сионисты устроили масштабную операцию в палестинском городе

18 января в 15:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сионистские силовики накануне  снесли три дома палестинцев в городе Дженин на оккупированном Западном берегу Иордана.

По сообщению агентства «Анадолу»,  ранее в городе военные сионистского режима  провели крупномасштабную операцию с применением военной техники.  Силовики запретили людям выходить из домов.

«Накануне ко мне подошли около 10 израильских солдат, когда я просто шел по дороге. Они избили меня, после чего задержали. Всю ночь я просидел в камере со связанными руками и ногами. До меня доносились звуки выстрелов и взрывов. Позже узнал, что военные снесли три дома в районе Вади Биркин», - рассказывает палестинец Мухаммед  Джеррар.

Он также сообщил, что сионисты убили молодого палестинца 22-летнего Ахмада Насра Джеррара. А перед этим они снесли часть его дома. 

Автор: Нуруль Иман
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