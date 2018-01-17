Немецкие спецслужбы прошерстили иранскую агентуру в Германии

Вчера немецкие спецслужбы провели серию обысков в домах лиц, подозреваемых в причастности к иранской разведовательно-террористической сети.

Обыски прошли в Баден-Вюртенберге, Северной Рейн-Вестфалии, Баварии и Берлине, то есть, совершенно разных землях, что свидетельствует о распространении иранской агентуры по всей стране.

По сообщениям немецких СМИ, подозреваемые могут быть членами международной шиитской террористической организации "Корпус Стражей Исламской Революции" и способны осуществлять не только сбор информации, но и акты политического террора в отношении целей, выбранных тегеранским режимом.

Израильские СМИ преподнесли дело таким образом, что речь идет о превентивных действиях в отношении врагов израильтян. Нам, однако, не известно в последнее время ни одного политического теракта иранцев против сионистов за рубежом, в частности, в Европе. Зато своих, иранских противников тегеранского режима они устраняют исправно, как это было в прошлом году в Турции с одной из ключевых фигур иранской оппозиции.

Отметим также, что ранее мы уже не раз писали о внедрении в ряды беженцев агентов асадитского мухабарата (спецслужбы), призванных в будущем осуществлять террористическую активность широкого спекта - от устранения противников режима и его союзников в Европе, до провокаций на межнациональной почве с целью политической дестабилизации правительств, противостоящих Дамаску, Тегерану и Москве.

Германия, по нашим данным, является страной, в которой находится максимальное количество подобных элементов.