Иранские спецслужбы убили в Турции крупного оппозиционера

Саед Каримиан (на фото), крупный враг правящего в Иране режима, был расстрелян в минувшие выходные в Стамбуле предположительно иранскими спецслужбами.

Возглавляемая Каримианом GEM Group включает в себя свыше 20 персоязычных спутниковых телеканалов, являясь для живущих за рубежом иранцев главным альтернативным режиму информационным каналом на родном языке.

Каримиан, будучи иранцем, был подданным Кувейта, на территории которого находилась штаб-квартира его медиа-группы. В Турции он оказался по делам, и был расстрелян вместе со своим бизнес-партнером при выходе из местного офиса своей компании.

Его считали связанным с крупнейшим иранским оппозиционным движением - организацией "Моджахедин-э-Халк" ("Борцы за народ"), стоящим на позициях неприятия иранского империализма и муллократии.

Убийство ведущего иранского оппозиционного и медийного деятеля на территории иностранного государства и притом иностранного гражданина (кроме Кувейта у него было еще и подданство Великобритании) может спровоцировать крупный скандал вокруг тегеранского режима. Впрочем, он будет всецело на руку ястребам внутри режима накануне предстоящих в Иране президентских выборов, так как позволит сплотить народ против "происков Запада" и выставить либеральную оппозицию его агентами.