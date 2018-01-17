США вдвое сокращают помощь беженцам из Палестины

Администрация Белого дома продолжает давление на Палестину. Теперь это касается финансовой помощи палестинским беженцам. Так, из запланированных 125 миллионов долларов будет выделено лишь 60 миллионов США.

Таким образом, планируется вдвое сократить финансовые выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

Напомним, 2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем.