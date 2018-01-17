Политика

США вдвое сокращают помощь беженцам из Палестины

17 января в 15:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

Администрация Белого дома продолжает давление на Палестину.  Теперь это касается финансовой помощи палестинским беженцам. Так, из запланированных 125 миллионов долларов будет выделено лишь 60 миллионов США.

Таким образом,  планируется  вдвое сократить финансовые выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). 

Напомним, 2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Вконтакте вешал видео, где изрпаильская собака застрелил юную палестинку на глазах и в окружении других собак. Написал комментарий: "Израильский фашист убил мусульманку". Администрация ВК прислало мне предупреждение, что если я еще раз буду писать подобные комментарии против них, то они заблокируют мой аккаунт. Так что ВК это логово сионистов
    (1112)
    17 января в 16:40
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