Казахстан: детям до 16 вход запрещен... в мечети

В Казахстане вводят новую запретительную меру в отношении мусульманской общины. Так, согласно новому закону, который направлен якобы на «защиту несовершеннолетних», вход в мечеть детям младше 16 лет без сопровождения взрослого родственника будет запрещен. Об этом сообщил вице-министр Министерства по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.

Он, в частности, заявил, что теперь дети, не достигшие 16 лет, должны приходить в религиозные учреждения только в сопровождении родного или близкого человека.

«Здесь наша норма, чтобы обязательно кто-нибудь из старших сопровождал. Имеется в виду один из родителей, совершеннолетние близкие родственники – куда мы относим братьев, сестер, дедушек, бабушек, или законных представителей. И обязательное еще условие – чтобы второй родитель не возражал», – сказал он.

Также он отметил, что необходимо разрешение от второго родителя в его не возражении посещения ребенком мечетей.

Кроме того, согласно новым мерам, будут расширены полномочия силовиков.

«Предлагается расширить функции полиции по профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью. Полицейские смогут вести с подозрительными лицами индивидуальную профилактическую работу. В том числе официально предостерегать их о недопустимости действий, создающих условия для совершения экстремистских и террористических преступлений, а также административных нарушений в религиозной сфере. Такой учёт будет профилактическим и внедряется с целью защиты этих лиц от совершения правонарушений», – добавил Арын.