В Архангельске откроют восстановленную мечеть

Сообщается, что мечеть Архангельска была построена в 1902 году и выполняла роль еще и центра образования мусульманской общины города. В 1931 году здание мечети было передано в ведение светских учреждений. Новый этап истории мечети начался в 2002 году, когда стала обретать силу идея восстановить и вновь открыть в Архангельске мечеть.

До восстановления мечети, верующим пришлось пройти нелегкий путь. По архивным эскизам был восстановлен первоначальный вид мечети, построен проект реставрации здания. Но в 2014 году деревянное строение было подожжено и полностью сгорело. Его вновь пришлось восстанавливать, и эта работа завершилась лишь в 2017 году.