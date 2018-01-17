Генсек ООН осудил инициативу США по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отвечая на вопросы относительно планов США по созданию так называемой «пограничной службы безопасности» в Сирии, заявил, что «было бы намного лучше, если бы сирийский народ сам мог решить свои проблемы».

Гутерриш также подчеркнул, что международное сообщество оказалось беспомощным во многих вопросах и его действия привели к затянувшимся конфликтам. «Мы столкнулись с тупиком на Ближнем Востоке», - отметил Генсек ООН.

Также, по его мнению, кризис в Сирии невозможно разрешить военными путями.