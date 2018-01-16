Пакистан освободил под залог шейха своих талибов

Власти Пакистана приняли решение отпустить под залог человека, который считается одним из неформальных духовных лидеров местных талибов - шейха Суфи Мухаммада (на фото).

Он был арестован в 2009 году за стремление создать в Долине Сват автономную шариатскую зону. Он также является тестем лидера пакистанского Талибана - муллы Фазлулы.

Суфи Мухаммад выпущен под залог, равный 6300 долларам США. Формальным основанием для этого стало его состояние здоровья, особенно с учетом его возраста (93 года).

Однако некоторые склонны считать, что это решение является демонстративным вызовом властей Пакистана США в рамках развивающегося между ними конфликта.