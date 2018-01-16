Узбекистан и Таджикистан отменят визовый режим

Председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил о скорой отмене визовых ограничений с Таджикистаном.

«На днях глава правительства Узбекистана был с визитом в Таджикистане, там были достигнуты определенные договоренности. Соглашение будет подписано во время визита президента Шавката Мирзияева в Таджикистан», – рассказал Абдухакимов.

По его словам, достигнутые договоренности станут серьезным шагом и принесут пользу жителям обеих стран.

«Мы уверены, что будет большой рост взаимных поездок к родственникам, а также это даст развитие медицинского и познавательного туризма, граждане Таджикистана будут ездить в Самарканд, Бухару и Хиву. Мы ожидаем 150–200 тысяч в год», – заявил Абдухакимов.

Отмечается, что визит Мирзиёева в Таджикистана состоится в начале весны.