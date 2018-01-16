Банк Индонезии выступил против криптовалюты

Руководство Центрального банка Индонезии категорически возразило против использования криптовалют и посоветовало воздерживаться от хранения токенов и торговли ими.

В заявлении банка, в частности, говорится, что «владение виртуальными валютами крайне рискованно. Операции с ними носят спекулятивный характер. Цифровые токены становятся основой для спекулятивных пузырей, инструментами отмывания денег и финансирования терроризма, поэтому потенциально способны подорвать стабильность финансовой системы и навредить массам».

В начале этого месяца Центробанк Индонезии запретил финтех-компаниям осуществлять транзакции с помощью криптовалют.