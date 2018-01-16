Восточная Гута: с начала года уже убиты более 30 детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что только с начала этого года более 30 детей погибли в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Напомним, несмотря на то, что район входит в зону деэскалации, он подвергается массированным ударам асадитских и путинских ВВС.

По словам представителя ЮНИСЕФ в Сирии Фрэна Эквиза, только «в первые две недели 2018 года более 30 детей стали жертвами атак в Восточной Гуте, где около 200 тысяч детей находятся в блокаде с 2013 года».

Он также подчеркнул, что из-за интенсивных бомбардировок большинство медицинских учреждений в Восточной Гуте закрылись, а «в последние дни бомбардировкам в регионе подверглись еще два медицинских учреждения».

Эквиз заявил, что мировому сообществу должно быть стыдно за то, что на протяжении семи лет в Сирии миллионами гибнут дети.