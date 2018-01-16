Сионисты хотят уничтожить все тоннели в Секторе Газа

Израиль собирается уничтожить все тоннели, которые прорыты из Сектора Газа в Израиль. С таким заявление выступил министр обороны сионистского образования Авигдор Либерман в ходе заседания в Кнессете.

«До конца 2018 года все подобные тоннели будут уничтожены», - заверил он. Кроме того, Либерман заявил, что будет продолжено строительство «подземного заградительного сооружения на границе с Сектором Газа, которое решит проблему диверсионных тоннелей».

Напомним, 14 января сионистские силовики уничтожили тоннель, который пролегал под южными районами сионистского образования и соединял сектор Газа с египетской территорией. Это уже третий тоннель, который сионисты разрушили за последние три месяца. Первый был уничтожен 30 октября, второй - 10 декабря 2017 года.