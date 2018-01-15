Турция: убийцы сирийки и ее детей получили максимальное наказание

Сегодня турецкий суд поставил точку в душераздирающей истории, о которой мы писали в июле прошлого года. Речь шла о всколыхнувшем всю Турцию, и не только, убийстве молодой беременной сирийской беженки, а также ее 11-месячного ребенка.

Два совершивших преступление подонка решили изнасиловать молодую женщину, когда ее муж, тоже сирийский беженец, находился на работе, о чем они знали, как его сослуживцы. По горячим следам их арестовали, причем, полиции стоило больших усилий защитить их от расправы жителей турецкой Сакарьи, которые даже пытались штурмовать полицейский участок, где они находились.

Тогда на похороны женщины приехали ведущие деятели сирийской диаспоры, а заупокойную молитву по ней читал лично тогдашний председатель Управления по делам религии Турции (Диянет) Мехмет Гермез.

И вот, сегодня убийц и насильников (на фото) суд приговорил каждого к 72 годам лишения свободы, то есть, фактически к пожизненному заключению. Смертной казни в Турции на данный момент не существует, поэтому пожизненное заключение является максимальной мерой наказания, которая и была применена к этим нелюдям.