Изнасилование и убийство сирийки всколыхнуло всю Турцию (видео)

Чудовищная трагедия всколыхнула всю Турцию - в Сакарье два подонка изнасиловали молодую сирийку, после чего убили ее и ее 11-месячногоребенка. Ребенок, находившийся в чреве женщины на 9-м месяце беременности, также погиб.

Так, муж и отец погибших - 27-летний сириец Халид аль-Рам, нашедший год назад убежище в Турции от войны в своей стране, потерял свою семью...

Полиция нашла выродков, которые уже признались в совершенном. Их с трудом удалось защитить от обступившей здание жандармерии толпы, которая пыталась их линчевать.

Как выяснилось, подонки работали со вдовцом сирийки и давно положили глаз на его жену. Они выбрали момент, когда ее муж ушел на ночную смену на скотобойню, где они работали, проникли в его жилище, совершили насилие, разбили женщине голову, а ее 11-месячного ребенка вывезли из дома и утопили.

На допросе нелюди заявили, что не смогли сдержать себя перед красотой женщины. Зачем при этом они убили ее маленького ребенка, который вряд ли мог быть даже свидетелем в таком возрасте, они при этом не пояснили...

Впрочем, у случившегося есть другое объяснение. Оно произошло аккурат на фоне антисирийской истерии, развернутой в стране антиисламской оппозицией. А так как есть сведения о том, что за некоторое время до убийства отец одного из подонков публично жаловался на то, что, мол, турки работают больше, а получают меньше, чем сирийцы, высока вероятность того, что побудительным мотивом преступления стала национальная ненависть.

Все это, без преувеличения, шокировало миллионы турок. Погребальную молитву над женщиной приехал провести лично муфтий Турции, глава Управления по делам религии (Диянет) Мехмет Гермез, с которым вместе приехали ведущие сирийские алимы, находящиеся в Турции.

Надо сказать, что произошедшее стало кульминацией той кампании, которую затеяли антиисламские нацисты, решившие использовать живущих в стране сирийцев для дестабилизации ситуации в стране. Они и так получили отпор со стороны миллионов людей, когда было установлено, что эта кампания организована и раздувается целенаправлено, а десятки сотни провокаторов по всей стране, специально вызывают сирийцев на конфликты для их разжигания. Однако этот случай с нечеловеческой жестокостью и низостью привел миллионы людей в состояние, когда они готовы к расправе не только над убийцами и насильниками, но и их идейными вдохновителями...