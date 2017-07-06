Антисирийская кампания в Турции получила отпор

(На фото - плакат в защиту сирийцев, живущих в Турции)

Кампания ненависти против проживающих в Турции сирийцев вызвала ответную реакцию со стороны здоровых сил турецкого общества.

В ответ на хэштеги с призывами депортировать всех сирийцев и объявлениями их нежеланными иностранцами, в турецком сегменте Твиттера появились хэштеги в их защиту и с осуждением тех, кто сеет к ним ненависть.

При этом, как показал анализ, проведенный профессором и специалистом по дигитальной политике Акином Унвером, большинство антисирийских твиттов и хэштегов были сделаны ботами. Что наглядно свидетельствует о спланированном и проплаченном характере этой кампании.

Сейчас все эти факты выходят на поверхность и доносятся до турецкого общества. Равно как становится известно и то, что в последнее время во многих местах провокаторы специально прилюдно задирали сирийцев, чтобы вызвать их на ответную реакцию и ввязать в конфликты. Очевидно, что все это делается на фоне т.н. "Марша справедливости" с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Тем временем, власти решили успокоить общество и развеять лживые мифы о криминогенности сирийских беженцев, распространяемые провокаторами. Так, согласно заявлению МВД, уровень перступности среди сирийцев в Турции с 2014 по 2017 гг. составлял не более 2%. Что касается 2017 года, он и вовсе уменьшился на 5%. Кроме того, надо учитывать и то, что большинство таких преступлений совершается против самих сирийцев.

В целом, понятно, что турецкое государство и общество не будет смотреть сквозь пальцы на антисоциальные проявления, будь то среди сирийцев или любых других проживающих в стране групп. Однако попытки на основе таких проявлений со стороны кучки отщепенцев выставить антисоциальной группой все 3 миллиона обездоленных людей, нашедших приют в братской мусульманской Турции, также будут пресекаться. Причем, не только государством, но и самим обществом.