Турция: антиисламисты пытаются раскачать страну

В Турции проходит т.н. "Марш справедливости", организованный оппозиционной Народно-Республиканской Партией (CHP), в прошлом правящей партией, созданной Мустафой Кемалем.

Протестующие во главе со своим лидером Кемалем Кыличдароглу (на фото в центре кадра) уже несколько дней идут из Анкары в Стамбул, и угрожают придти к центральной стамбульской тюрьме (Maltepe), чтобы добиться освобождения "политзаключенных". Под последними подразумеваются лица, причастные к заговорщической деятельности в рамках прошлогоднего путча, который на словах Киличдароглу осудил...

Все бы ничего, в конце концов, турецкие оппозиционеры реализуют свои права свободно собираться и высказывать свою позицию, которые им гарантируют законы страны. Если бы не одно но - одновременно с этой акцией радикальные круги антиисламистской (именно так) оппозиции развернули кампании, которые уже выливаются в насильственные действия.

Так, вчера в ряде городов Турции имели место попытки устроить сирийские погромы. Атаки на сирийцев произошли в Анкаре, Стамбуле, Самсуне. При этом акции не были стихийными - им предшествовали кампании в социальных сетях с призывами депортировать из страны сирийцев.

Поводом для антисирийских выступлений стали несколько межнационально-бытовых конфликтов, имевших место в последнее время. Что понятно - в Турции уже свыше 3 миллионов сирийцев, которые практически одномоментно (за несколько последних лет) оказались в таком количестве в стране. Должна произойти их притирка с местными жителями, которая не всегда проходит гладко.

Ситуацией пытаются воспользоваться деструктивные силы, разжигающие национализм в самом низменном смысле. При том, что Партия Националистического Действия (MHP) осуждает эти провокации и сотрудничает с правящей партией Эрдогана (AKP) в защите страны.

Второй темой, которую пытаются использовать подрывные силы, стала открытая борьба против религии. В частности, в соцсетях им запущена кампания с хэштегом #BenDinsizim что переводится как "Я вне религии". Ранее, как мы писали, такие круги в качестве своего символа взяли на вооружение радужный флаг ЛГБТ (содомитов). Со стороны этих кругов звучат открытые оскорбления в адрес Ислама и религиозных чувств мусульман, традиционной семьи, целомудрия, верности, родственных отношений и т.д.

В совокупности подобные провокационные действия могут привести к всплеску уличного насилия, когда уже сторонники исламских ценностей и солидарности будут вынуждены выйти на улицы, чтобы защитить их.

В этой связи власти предупредили Кыличдароглу об ответственности за недопущение эскалации насилия. В частности, вице-премьер страны Нуман Куртулмуш обратил его внимание на то, что ряд сторонников оппозиции призывает людей присоединяться к его маршу с откровенно провокационными и подстрекательскими формулировками. И если организаторы марша не смогут пресечь подобные действия своих сторонников, ответственность за это ляжет на них.